СММ ОБСЄ виявила пошкодження Південно-Донбаського водогону
Безпілотник СММ ОБСЄ виявив велику течу на Південно-Донбаському водогоні.
1/2 БПЛА СММ #ОБСЄ виявив велику течу на Півд.-Донб. водогоні. Ремонт життєв. важливий для 1,5 млн людей з обох боків лінії зіткн. pic.twitter.com/udIE0i11iR— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 24, 2017
Про це повідомляється на сторінці місії в Twitter.
"Ремонт життєво важливий для 1,5 млн людей з обох боків лінії зіткнення", - додали в СММ ОБСЄ.
2/2 А.Хуг: Ком.підпр. готове провести ремонт, СММ – сприяти і спостерігати, люди очікують виконання рем.робіт – чи готові сторони?— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 24, 2017
Заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що комунальне підприємство готове провести ремонт водогону, а СММ готове сприяти і спостерігати.
"Чи готові сторони?", - запитав він.
Українська правда
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