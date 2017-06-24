СММ ОБСЄ виявила пошкодження Південно-Донбаського водогону

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Субота, 24 червня 2017, 14:11

Безпілотник СММ ОБСЄ виявив велику течу на Південно-Донбаському водогоні.

Про це повідомляється на сторінці місії в Twitter.

"Ремонт життєво важливий для 1,5 млн людей з обох боків лінії зіткнення", - додали в СММ ОБСЄ.

Заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що комунальне підприємство готове провести ремонт водогону, а СММ готове сприяти і спостерігати.

"Чи готові сторони?", - запитав він.

Українська правда

Теми: ОБСЄ Донбас
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