Керівнику "Самооборони Криму" повідомили про підозру - ГПУ

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Субота, 24 червня 2017, 14:32

Прокуратура АР Крим повідомила одному з керівників "Самооборони Криму" про підозру. 

Про це 24 червня повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим. 

"Встановлено, що один із так званих ротних "Самооборони Криму" спільно з іншими членами цього формування на початку березня 2014 року у Сімферополі з хуліганських мотивів, використовуючи спеціально пристосований та заздалегідь заготовлений предмет, завдали тілесних ушкоджень громадянину України, який перебував на території півострова Крим з метою підтримки українських військових та проукраїнських активістів. Наразі він є народним депутатом України", - повідомили у прокуратурі. 

Також встановлено, що цей самий "ротний" причетний до незаконного позбавлення волі громадянина України, що супроводжувалося катуванням і нанесенням тілесних ушкоджень, який також висловлював свою проукраїнську позицію на території АР Крим.

"Відносно представника вказаного незаконно створеного озброєного формування складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) КК України. Вирішується питання про оголошення зазначеної особи у державний та міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда 

Теми: Крим прокуратура
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