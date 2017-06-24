МВС хоче законодавчого врегулювання земельних питань для будівництва "Стіни" з РФ

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Субота, 24 червня 2017, 16:48

Міністерство внутрішніх справ України ініціює врегулювання на законодавчому рівні проблем, що виникають під час будівництва споруд уздовж держкордону на землі, яка належить фізичним та юридичним особам.

Про це 24 червня заявив глава МВС Арсен Аваков на брифінгу у Харківській області. 

"Прикордонна служба нам підготувала, а міністерство внесло постанову Кабінету міністрів, яка повністю це врегулює. Думаю, у найближчі 2 тижні з'ясуються усі нюанси, пов'язані з прикордонним землекористуванням, я думаю, що проблем не буде", - зазначив Аваков.

У свою чергу глава Харківської ОДА Юлія Світлична зазначила, що наразі обласна влада веде роботу з власниками паїв, розташованих уздовж держкордону.

"Наразі цей процес триває. Ми працюємо з людьми, шукаємо ділянки, які зараз вільні і влаштовуватимуть людей", - сказала Світлична. 

За даними ОДА, зараз в області налічується 777 ділянок загальною площею 686 га, які планується використовувати для будівництва споруд в рамках проекту інженерно-технічного облаштування кордону "Європейський вал".

Інтерфакс-Україна

Теми: Росія земля кордон Аваков МВС
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