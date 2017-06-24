Гужву взято під варту з альтернативою застави 544 тис. гривень

Головному редактору інтернет-видання "Страна.ua" Ігорю Гужві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тис. гривень.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд м.Києва 24 червня.

Як повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, сторона обвинувачення має 5 днів для оскарження даного рішення суду. При цьому вона не уточнила, чи буде прокуратура подавати апеляцію на це рішення.

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