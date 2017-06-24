ГПУ оприлюднила ще одне відео з Гужвою

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Субота, 24 червня 2017, 19:31

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила ще одне відео зустрічі головного редактора "Страна.UA" Ігоря Гужви зі співрозмовником щодо непублікації компрометуючих матеріалів проти нардепів.

На новому відео краще видно, що в розмові бере участь саме Гужва. Також видно, як він кладе на сусідній стілець сумку на початку розмови.

попередніх відео хтось не впізнавав головного фігуранта кримінального провадження про вимагання хабаря. На цьому ж відео і відповідь - чия то жіноча сумочка на стільці", - зазначила Сарган.

Як повідомлялося, у суботу Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тисяч гривень.

22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку. Близько 4 ранку правоохоронці затримали головного редактора видання Ігоря Гужву.

ГПУ підозрює, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька. Гужві вручили підозру за ч. 3 ст 189 КК України.

Також ГПУ показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.

24 червня Шевченківський райсуд м.Києва обрав затриманому разом з Ігорем Гужвою посереднику Антону Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом 60 діб

Речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що затриманий у "справі Гужви" посередник пішов на співпрацю зі слідством і дає викривальні покази щодо обставин кримінального провадження.

Сторона обвинувачення просила для Гужви запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у понад 3  млн. гривень. 

Українська правда

Теми: ЗМІ прокуратура
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