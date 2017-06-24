Підозрюваний у держзраді Без'язиков оголосив голодування

Підозрюваний у держзраді полковник Збройних сил України Іван Без’язиков, який перебуває у Лук’янівському СІЗО, оголосив безстрокове голодування.

Про це повідомила дружина ув’язненого Маргарита Кушнірова, пише "Громадське".

За її словами, голодування оголосив не лише Без’язиков, а й "бійці "Торнадо" та інші люди".

Також вона зазначила, що стан здоров’я чоловіка не дозволяє оголошувати голодування, та не знає, чи є у СІЗО лікар і чи стежить він за здоров’ям Без’язикова.

"Наразі ми домовилися, якщо йому стає погано, то він припиняє голодування", — зазначила дружина. Вона додала, що востаннє бачила Без’язикова на початку травня.

Як відомо, 13 грудня СБУ заявила, що Іван Без’язиков був завербований російськими спецслужбами.

Військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою "ДНР".

Наприкінці грудня 2016 року СБУ оприлюднила телефонні розмови завербованого полковника ЗСУ Івана Без’язикова і його дружини.