Депутат Київської облради загинув у ДТП
У суботу в ДТП у Білоцерківському районі загинув депутат Київської обласної ради Борис Панченко.
Про це повідомив губернатор Київщини Олександр Горган на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, трагедія сталась на трасі Біла Церква-Володарка на повороті до с. Пилипча внаслідок лобового зіткнення та загоряння автомобілів.
Внаслідок ДТП загинуло 3 особи та 1 особа постраждала.
Про цю подію повідомляє також dtp.kiev.ua.
За даними видання, три автомобілі зіштовхнулися і згоріли. Постраждалий перебуває в реанімації.
Українська правда
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