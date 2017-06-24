Депутат Київської облради загинув у ДТП

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Субота, 24 червня 2017, 20:53

У суботу в ДТП у Білоцерківському районі загинув депутат Київської обласної ради Борис Панченко.

Про це повідомив губернатор Київщини Олександр Горган на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, трагедія сталась на трасі Біла Церква-Володарка на повороті до с. Пилипча внаслідок лобового зіткнення та загоряння автомобілів.

Внаслідок ДТП загинуло 3 особи та 1 особа постраждала.

Про цю подію повідомляє також dtp.kiev.ua.

За даними видання, три автомобілі зіштовхнулися і згоріли. Постраждалий перебуває в реанімації.

Українська правда

Теми: ДТП Київська область
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