Підозрюваного у вбивстві ветерана АТО в Києві арештували на два місяці

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Субота, 24 червня 2017, 23:36

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Анатолія Чивікова, підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника в центрі Києва, у вигляді двох місяців арешту без права застави.

Про це повідомляє ТСН.

"Намагався приховати докази, втекти. Прокурори просили два місяці без застави. Суд підтримав їхнє прохання", - прокоментувала вердикт речниця прокуратури Надія Максимець.

Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами.

З вбитим у Києві добровольцем Олійником прощатимуться в неділю в Українському домі, а поховають на Берковецькому кладовищі столиці.

Як повідомлялося, Олійника було вбито 22 червня під час сварки біля метро "Золоті ворота".

За словами речниці поліції Києва Оксана Блищик, конфлікт виник через гру вуличного музиканта – сина загиблого – у сквері.

"У нас є інформація, що син загиблого грав на музичному інструменті, убивця вийшов п’яний, став вимагати припинити гру. Тоді за сина вступився батько. Вони стали сваритися. Син у цей час десь подівся, а коли повернувся, то знайшов батька у крові", - відзначила Блищик.

Теми: Київ
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