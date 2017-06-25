Гужва поки не знає, чи буде вносити заставу

Головний редактор інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва повідомив, що поки не знає, чи буде він вносити заставу в 544 тисяч гривень, встановлену судом.

Про це він заявив журналістам після засідання суду, відео розмістив журналіст Юрій Лукашин на сторінці в Facebook.

Відповідаючи на питання, чи буде він вносити заставу, Гужва сказав, що прийме це рішення, порадившись з адвокатами і друзями.

При цьому він зазначив, що поки ніхто йому не говорив, що готовий внести заставу.

Гужва також заявив, що з його боку немає складу злочину.

"З моєї сторони складу злочину немає. Тому говорити про правильність рішення можуть сторона звинувачення або захисту", - прокоментував він рішення суду.

Як повідомлялося, у суботу Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тисяч гривень.

22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку. Близько 4 ранку правоохоронці затримали головного редактора видання Ігоря Гужву.

ГПУ підозрює, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька. Гужві вручили підозру за ч. 3 ст 189 КК України.

Також ГПУ показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.

24 червня Шевченківський райсуд м.Києва обрав затриманому разом з Ігорем Гужвою посереднику Антону Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом 60 діб.

Речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що затриманий у "справі Гужви" посередник пішов на співпрацю зі слідством і дає викривальні покази щодо обставин кримінального провадження.

Сторона обвинувачення просила для Гужви запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у понад 3 млн. гривень.