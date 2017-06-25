Єгипет передав Саудівській Аравії два острови в Червоному морі

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі ратифікував угоду про передачу Саудівській Аравії двох незаселених островів в Червоному морі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні ЗМІ.

Минулого тижня парламент Єгипту схвалив угоду з Ер-Ріядом про передачу Саудівській Аравії двох островів - Тиран і Санафір.

Тим часом, в січні цього року Верховний суд Єгипту відкинув запропонований урядом проект передачі цих територій. Тоді в суді зазначили, що уряд не надав достатніх доказів на користь заяв про те, що острови завжди були територією Саудівської Аравії.

Раніше в єгипетському уряді заявляли, що острови перейшли під контроль Єгипту лише в 1950 році, і що договір про їх передачу Саудівській Аравії приніс би економічну користь Єгипту.