У РФ пропонують дзеркально відповісти на пропозицію Турчинова

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Неділя, 25 червня 2017, 06:17

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков запропонував відповісти на ускладнення росіянам в'їзду в Україну.

Таким чином він прокоментував заяву глави РНБО Олександра Тручінова, який заявив, що у росіян при в'їзді в Україну будуть збирати біометричні дані.

"Росія повинна дзеркально відповісти на ускладнення в'їзду росс.граждан в Україну, оголошене Турчиновим. Україна заплатить за це бІльшу ціну", - написав Пушков в Twitter.

Як відомо 24 червня Турчинов заявив, що у громадян Росії при перетині кордону з Україною будуть збирати біометричні дані.

Він також підкреслив, що Україна повинна ввести візовий режим для громадян РФ.

Теми: Росія Турчинов
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