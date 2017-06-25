Геращенко: екологічна ситуація на Донбасі вибухонебезпечна

Представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко вважає екологічні проблеми Донбасу найважливішим питанням після безпеки і гуманітарної складової.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, назвавши екологічну ситуацію на Донбасі вибухонебезпечною.

"Ця проблема потребує сьогодні посиленої уваги на найвищому рівні, інакше може бути біда, яка накриє не лише постраждалий від війни регіон, а набагато більшу за площею територію", - вважає Геращенко.

За її словами, критичною залишається ситуація з шахтами на окупованих територіях.

"7 з них повністю зруйновані і не можуть бути відновлені. На окупованих територіях знаходиться 115 українських шахт, на деяких вкрадено і вивезено обладнання, деякі підтоплені до критичної межі і там потрібно негайно відкачати воду, інакше відбудеться непоправне: зсуви, забруднення ґрунтових вод, річок", - написала Геращенко.

Вона додала, що німецькі експерти готові негайно виїхати на місце біди і надати допомогу, але бойовики не пускають зарубіжних експертів на ці об'єкти.

"Критичною є ситуація з ДФС, а в останні тижні почали обстрілювати основну насосну станцію і це загрожує тим, що 600 тисяч громадян по обидві сторони лінії зіткнення влітку можуть залишитися без води", - додала також Геращенко.

Вона розповіла, що після обстрілу робітники відмовляють виїжджати на ремонт насосної станції.

"Кілька днів тому, після обстрілів, на пошкоджену ділянку виїхали ремонтні бригади, аби полагодити насосну станцію і відновити водопостачання десяткам тисяч людей. Так от, цю ремонтну бригаду було обстріляно, люди не встигли добігти до сховища, вони впали прямо на землю, й дивом ніхто не загинув. Тепер робітники просто відмовляються виїжджати на ремонт!", - зазначила вона.

Також критичною, на думку Геращенко, є ситуація з Авдіївським коксохімічним заводом, де потрібно провести ремонт системи водопостачання в районі Ясинуватої.

"Техногенною катастрофою може закінчитися ситуація з переповненими резервуарами підприємства "Інкор", для ремонтних робіт потрібно хоча б 5 днів тиші, яких не дають!", - додала вона.

Як повідомлялося, українська сторона СЦКК заявила, що місту Торецьк Донецької області загрожує техногенна катастрофа через затоплення двох непрацюючих шахт.

Українська правда