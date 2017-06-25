В Ecolines відмовляються перевозити українців за безвізом: "У нас свої закони"

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Неділя, 25 червня 2017, 16:30

Автобусна компанія Ecolines відмовила у перевезенні на рейсі до Болгарії чотирьом українцям, що планували скористатися безвізовим режимом.

Про це повідомила Ольга Ленц, користувачка соцмережі Facebook, навівши фотодоказ - квиток із записом про відмову.

За її словами, в автобус не пустили пасажирку із біометричним паспортом, у якому не було візи.

"Вчора моя сестра з чоловіком, донькою 12 років та трирічним сином не змогли виїхати до Болгарії на відпочинок. Були куплені заздалегідь квитки на автобус компанії Еколайнс, але їх не пустила провідниця Анна Карпенко, бо у дочки (віком) 12 років немає візи. У моєї сестри, чоловіка та сина є німецький Шенген. У племінниці віза закінчилася якраз перед безвізом.

Дзвонили в болгарське посольство, в митну службу - всюди сказали, що можна їхати, безвіз, у дитини біометричний паспорт. Проте, ні, провідниця не пустила", - написала вона.

За її словами, провідниця на запитання про дію безвізового режиму між Україною та ЄС, заявила: "у нас свої закони".

Як можна побачити із квитка, причина відмови у перевезенні: "відмова у поїздці - немає візи, лише біометрика".

Про цей випадок вже знають в МЗС України. Також інші користувачі підтверджують, що Ecolines не виключає можливості такої відмови у посадці.

 

"На гарячій лінії сказали, що у них все вирішує стюардеса... Чекаємо на роз'яснення та компенсацію і, сподіваюсь, вибачення від автоперевізника", - написала користувачка Олена Ващенко.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

Європейська правда

Теми: ЄС візи кордон
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