В окупованому Донецьку зупинив роботу "націоналізований" ДМЗ

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Неділя, 25 червня 2017, 16:46

"Донецький металургійний завод" (ДМЗ) зупинив роботу через відсутність дизельного палива.

Про це пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на джерело на підприємстві.

За його словами, через відсутність солярки "ДМЗ" не працює вже тиждень.

"Солярка необхідна для роботи тепловозів, які перевозять сировину та готову продукцію. Через ситуацію, що склалася, заводські печі функціонують у режимі чергування", - зазначено у повідомленні.

Як відомо, власники Донецького металургійного заводу оголосили про зупинку підприємства 27 лютого - напередодні введення зовнішньої адміністрації з боку ОРДО.

Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявляв, що виробничі процеси на підприємствах, які бере під контроль "ДНР", будуть переорієнтовані на Росію і стверджував, що вони зможуть забезпечувати до 70% доходів "бюджету" псевдоутворення. 

Замість цього, як повідомляв російський "Коммерсант", багато виробництв почали закриватися.

Більше про металургійну галузь на тимчасово окупованих територіях читайте в матеріалі "Стальна Завіса: як розвивається металургія в Україні та ОРДЛО".

Теми: Донецьк окупація
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