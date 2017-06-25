Військкомати анексованого Криму призвали понад 1,7 тисяч осіб

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Неділя, 25 червня 2017, 17:32

Станом на 23 червня понад 1,7 тисяч мешканців Криму прибули у частини Збройних Сил РФ для проходження військової служби.

Про це повідомляє "Крим.Реалії"з посиланням на дані Південного військового округу Міноборони РФ.

"Військкомати анексованого Криму на понад 80% виконали план весняного призову до армії РФ. У Міноборони РФ повідомили, що для проходження служби на Чорноморському флоті прибули понад 1,7 тис. новобранців, або приблизно 65% від загального числа призовників", - зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під час весняної призовної кампанії 2017 року в анексованому Криму на військову службу в Росію планують направити близько двох десятків мешканців півострова.

Як раніше зазначалося у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, Кремль порушує міжнародні норми, призиваючи мешканців анексованого Криму на військову службу до Збройних сил РФ.

Теми: Крим анексія армія Росія
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