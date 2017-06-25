Порошенко розповів про вугілля з США та візит міністра енергетики у серпні

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Неділя, 25 червня 2017, 19:58

Україна досягла домовленості з США про можливість закупівлі 2 млн тонн вугілля. 

Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, яке вийшло в ефір ввечері 25 червня. 

"Україна відмовилася від закупівлі вугілля з окупованих територій Донбасу ... Для забезпечення прозорості енергетичного ринку ми домовилися про постачання вугілля з Пенсильванії (США) за конкурентними цінами... За сприяння американської влади ми матимемо гарантоване постачання мінімум 2 мільйонів тонн вугілля", - повідомив президент. 

За його словами, "для цього створено усі умови, лише мають заключатися контракти". 

Також президент повідомив, що буде збільшено долю американских постачальників ядерного палива - компанії Westinghouse - в Україну. 

"Сподіваюся, це (збільшення) нам вдасться  зробити до 55%", - додав Порошенко. 

Також він повідомив, що досягнуто домовленості про візит міністра енергетики США Ріка Перрі до України у серпні поточного року. 

"У нас є багато про що говорити, і зокрема про участь американських компаній у приватизації українських енергетичних компаній - як енергозбуту, так і генерації", - повідомив президент.

Як відомо, 20 червня президент Петро Порошенко в рамках робочого візиту до США зустрівся з міністром енергетики США Ріком Перрі. Під час зустрічі сторони обговорили питання реалізації спільних проектів в атомній енергетиці, сфері видобутку енергоносіїв в Україні, а також можливості постачання альтернативних видів палива, зокрема зрідженого газу з США.

Українська правда 

Теми: США Порошенко вугілля енергетика
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