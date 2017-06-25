АТО: Бойовики не дотримуються "хлібного перемир'я"

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Неділя, 25 червня 2017, 18:37

З початку доби у зоні проведення АТО зафіксовано 4 факти застосування  бойовиками зброї проти ЗСУ, в результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 25 червня. 

На Приморському напрямку бойовики вели вогонь після опівночі зі станкового протитанкового гранатомету поблизу Павлополя.

У напрямку Донецька перемир'я було порушено двічі, поблизу Авдіївки - в районі н.п. Кам'янка. Зокрема обстріли велися зі стрілецької зброї та з 82-мм мінометів.

На луганському напрямку зафіксовано ворожий обстріл зі стрілецької зброї поблизу н.п. Жовте.

На жодну збройну провокацію ворога сили АТО вогонь у відповідь не відкривали. 

Як відомо, 21 червня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня.

Передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.

За даними штабу АТО, за минулу добу попри перемир'я бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в тому числі і з забороненої зброї.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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