Навальному, що відбуває місячний арешт, викликали "швидку"
Лідеру Фонду з боротьби з корупцією, опозиціонеру Олексію Навальному, який відбуває адміністративний арешт, викликали "швидку" та на місці надали медичну допомогу.
Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на джерело у медичній службі Москви, госпіталізація не знадобилася, з Навальному усе гаразд.
Як повідомила ТАСС адвокат Навального Ольга Михайлова, опозиціонеру викликали "швидку" через дуже висоу температуру.
23 червня про високу температуру у Навального - 38,5 градусів - повідомляв опозиціонер Ілля Яшин, який також відбуває адміністративний арешт і перебуває в одному спецприймальнику з Навальним, але у різних камерах.
"Навальний зліг з температурою 38,5. Укутався пледами ", - повідомив Яшин.
Як відомо, Навального затримали у Москві 12 червня, коли він прямував на акцію протесту проти корупції. Акції того дня відбулися у Москві та інших містах РФ, у столиці Росії захід закінчилася розгоном протестувальників. За даними росЗМІ, поліція затримала понад 800 осіб.
Суд ухвалив рішення про адміністративний арешт Навального терміном 30 діб.
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