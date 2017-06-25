СЦКК: Бойовики ОРЛО готують провокації, хочуть зірвати перемир'я

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Неділя, 25 червня 2017, 23:40

Українська сторона СЦКК заявляє про можливі провокації з боку НЗФ ОРЛО та теракти у населених пунктах на Луганському напрямку, спрямовані проти мирного місцевого населення.  

Про це йдеться у заяві СЦЦК, яку оприлюднено ввечері 25 червня. 

"За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, в районі проведення АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника в складі шести бойовиків. Українська сторона СЦКК передбачає, що це лише початок активізації дій НЗФ ОРЛО, які у подальшому можуть привести до суттєвого загострення ситуації на Сході України", - заявили в СЦКК. 

"НЗФ ОРЛО можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терористичних актів в населених пунктах на Луганському напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою компрометації та звинувачення в цьому Збройних Сил України з метою зірвати перемир’я, оголошене на період збору врожаю", - йдеться у заяві. 

Як відомо, 21 червня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня.

Передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.

За минулу добу попри перемир'я бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в тому числі з забороненої зброї.

Українська правда 

Теми: Донбас АТО Мінські угоди
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