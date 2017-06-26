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Понеділок, 26 червня 2017, 08:00

Найцікавіше:

2002. Що Ющенко-"син" взяв від Кучми-"батька"?

2006. Вибух, що міг змінити історію

2010. МВС хоче перетворити студентів на дружинників

2014. Царьова зробили спікером "СНР"

2001, вівторок, $1 = ₴5,38

Скільки б уваги не приділяла йому преса, як би часто він не з'являвся в ефірі "1+1" – але Олександра Волкова, "директора парламенту", одного з архітекторів перемоги Леоніда Кучми в 1999 році, знають лише 0,8% українців. Такими є результати опитування соціологів.

Відповідно до них, найбільший рейтинг серед українських політиків має Віктор Ющенко.

2002, середа, $1 = ₴5,32

Що Віктор Ющенко, як політик-син, взяв від символічного Кучми-батька? Ющенко відповів на це запитання так: "У Ньютона запитали: "Чому ти так високо стоїш у фізиці?" – а він відповів: "Я став на плечі гігантів".

2003, четвер, $1 = ₴5,33

До президентських виборів ще півтора роки, але Юлія Тимошенко вже підкреслює необхідність поділити посади, якщо Ющенко буде висунутий єдиним кандидатом. А також узгодити передвиборчу програму.

2004, субота, $1 = ₴5,32

– "Роботу з Гонгадзе почали з його офісу на вулиці Володимирській. Спочатку навіть не було його фотокартки, навіть в блокнот під запис дали неправильно його прізвище. Хоча від самого початку прізвище було грузинське, і шукали грузина. Перші декілька днів взагалі не могли взяти його під спостереження. Замість нього взяли під спостереження іншого грузина, який вийшов із цього офісу, і ходили за ним декілька днів".

У ЗМІ потрапили протоколи допита свідка, який вів зовнішнє спостереження за журналістом Георгієм Гонгадзе.

– У Києві пройшов мітинг Української національної асамблеї – нібито на підтримку Віктора Ющенка. Дехто з мітингувальників тримав нацистську символіку, зігував, лунали ксенофобські заклики. У Ющенка попередили: це чорний піар, спрямований проти майбутнього кандидата у президенти.

2006, понеділок, $1 = ₴5,05

Засудження росіян Михайла Шугая та Марата Москвитіна до 6 і 4 років ув'язнення нагадало про історію 2004 року: тоді під офісом Віктора Ющенка простояв автомобіль, начинений великою кількістю гексогену. Об'єктом могли бути як сам Ющенко, так і Юлія Тимошенко, що приходила до кандидата у президенти. Вибух міг би змінити хід української історії.

Замовників не виявили, а до єдиної версії причин запланованого теракту не прийшли.

2007, вівторок, $1 = ₴5,05

Як демократичним силам об'єднуватися перед перевиборами до парламенту? У "Нашій Україні" говорять про створення єдиної партії, до якої мають влитися малі партії. Але це не подобається, наприклад, представникам блоку "Рух-Українська правиця", які б хотіли йти в парламент у мегаблоці демократичних сил, але на більш вільних умовах.

2008, четвер, $1 = ₴4,84

В очікуванні масштабної політичної кризи спікер Арсеній Яценюк хоче зберегти ту ситуацію у владі, яка існує на цей момент. Він категорично проти дострокових парламентських виборів і не підтримує відставку Кабміну, бо це зробить уряд безконтрольним.

2009, п'ятниця, $1 = ₴7,62

– Прем'єр Юлія Тимошенко підтримує подання на позбавлення депутатської недоторканості бютівця Віктора Лозинського, якого звинувачують у вбивстві жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. А ГПУ затримала двох можливих поплічників Лозинського: екс-прокурора та екс-міліціонера.

– Президент Ющенко нагородив гендиректора акціонерного товариства "Укрпромінвест" Олексія Порошенка званням Героя України.

2010, субота, $1 = ₴7,9

– Заступника генпрокурора, кума Януковича Віктора Пшонку оголосили виконуючим обов'язки керівника ГПУ, каже лідер БЮТ Юлія Тимошенко. На її думку, тепер ГПУ буде працювати на те, щоб закрити все, що пов'язано з поверненням грошей компанії РосУкрЕнерго – та нещодавно виграла Стокгольмський арбітраж.

– Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов хоче, щоб в українських вишах організували студентські громадські формування для охорони громадського порядку. З відповідною пропозицією МВС звернулося до Міністерства освіти.

2012, вівторок, $1 = ₴7,99

– Вищий спецсуд визнав незаконним порушення кримінальної справи щодо Леоніда Кучми за обвинуваченням у причетності до вбивства Георгія Гонгадзе. Раніше аналогічні рішення винесли районний та апеляційний суди Києва.

– "У Європі залишилось дві країни, які мають фіксований курс. Перша це Україна, друга – Албанія", – каже міністр економічного розвитку Петро Порошенко. Він пропонує прив'язати курс української гривні не до долара, а до валютної корзини (декількох валют).

2013, середа, $1 = ₴7,99

– Один мільярд доларів авансу дасть "Газпром" Україні для придбання у нього газу.

– Одну з вулиць у Горлівці вирішили перейменувати на честь Нагапета Саркісяна – батька близького до нардепа Юрія Іванющенка бізнесмена Армена Саркісяна.

2014, четвер, $1 = ₴11,89

– Чотири рази за ніч бойовики порушували умови тимчасового припинення вогню. А вдень штурмували військову частину Нацгвардії в Донецьку.

Також стало відомо, що терористи взяли в полон директорів двох шахт і викрали більше тонни вибухівки на Донеччині.

– Так званий "Союз народних республік", в який злилися "ЛНР" і "ДНР", очолив нардеп Олег Царьов, якого розшукують українські правоохоронці.

Проект виявиться мертвонародженим: не пройде й року, як "Новоросію" заморозять.

– Кримські депутати вирішили "націоналізувати" суднобудівну компанію "Море" у Феодосії – вона входить до складу ДК "Укроборонпром".

2015, п'ятниця, $1 = ₴21,19

МВС заарештувало 86 об'єктів, що належать групі компаній Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа, заявив міністр МВС Арсен Аваков. Це зроблено в рамках розслідування розкрадання у держави суми 5,7 мільярдів гривень.

– Міністр фінансів Наталія Яресько запевняє, що не буде гасити борги перед міжнародними зовнішніми кредиторами за рахунок золотовалютних резервів України. Якщо згоди про реструктуризацію не буде досягнуто, уряд готовий припинити сплату.

Один боєць загинув та троє отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

2016, неділя, $1 = ₴24,88

НАБУ встановило частину фігурантів "амбарної книги" Партії регіонів і вже проводить з ними допити, заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Про документи з чорною бухгалтерією ПР стало відомо у травні-2016. Вони стосуються першого півріччя 2012 року. За цей час було витрачено 66 мільйонів доларів.

Рустем Халілов, для УП

Теми: Україна XXI
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