На радіо "Ехо Москви" запустять україномовну передачу

На російській радіостанції "Ехо Москви" з'явиться нова передача українською мовою.

Про це в ефірі передачі "Ганапольський. Підсумки без Євгена Кисельова "заявив ведучий Олексій Соломін, передає РБК.

Передача під назвою "А що там у хохлів" виходитиме по середах о 16:35, вона триватиме півгодини. Ведучі - Матвій Ганапольський, Олексій Соломін та Олексій Наришкін.

"Ми закликаємо дзвонити туди наших слухачів і теж з нами говорити українською мовою, і дзвонити в тому числі самих українців", - сказав Соломін.

Соломін в ефірі розповів, що він і Наришкін вже вчать українську мову.

"Але ти знаєш, що рівно в середу в <...> 17:00 "Ехо" буде закрите", - пожартував Ганапольський.

Раніше повідомлялося, що в російському Санкт-Петербурзі під час дебатів троє активістів проекту "Інша Росія" вилили на головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова три пляшки віскі.