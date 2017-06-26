На радіо "Ехо Москви" запустять україномовну передачу

681 перегляд
Понеділок, 26 червня 2017, 00:16

На російській радіостанції "Ехо Москви" з'явиться нова передача українською мовою.

Про це в ефірі передачі "Ганапольський. Підсумки без Євгена Кисельова "заявив ведучий Олексій Соломін, передає РБК.

Передача під назвою "А що там у хохлів" виходитиме по середах о 16:35, вона триватиме півгодини. Ведучі - Матвій Ганапольський, Олексій Соломін та Олексій Наришкін.

"Ми закликаємо дзвонити туди наших слухачів і теж з нами говорити українською мовою, і дзвонити в тому числі самих українців", - сказав Соломін.

Соломін в ефірі розповів, що він і Наришкін вже вчать українську мову.

"Але ти знаєш, що рівно в середу в <...> 17:00 "Ехо" буде закрите", - пожартував Ганапольський.

Раніше повідомлялося, що в російському Санкт-Петербурзі під час дебатів троє активістів проекту "Інша Росія" вилили на головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова три пляшки віскі.

Теми: Росія ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Навальному, що відбуває місячний арешт, викликали "швидку" 25 червня 2017, 23:14
РФ десятиліттями підриває демократію в США - глава ЦРУ 25 червня 2017, 21:14
Військкомати анексованого Криму призвали понад 1,7 тисяч осіб 25 червня 2017, 17:32
powered by lun.ua
Головні новини
СЦКК: Бойовики ОРЛО готують провокації, хочуть зірвати перемир'я
США можуть прийняти рішення про зброю для України до жовтня – Порошенко
Військкомати анексованого Криму призвали понад 1,7 тисяч осіб
Ситуація з водопостачанням на Донбасі критична – МінТОТ
Усі новини
Інтерв'ю

Ілюстратори майстерні "Аґрафка": У розмовах про книжки зникло слово "неформат"

Інтерв'ю

Костянтин фон Еггерт: У Росії не розуміють, коли людьми керує віра, а не гроші або загрози