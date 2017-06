Прем’єр-міністр Канади взяв участь у прайд-параді в Торонто

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом із дружиною та двома дітьми взяв участь у найбільшому в країні прайд-параді в Торонто.

Про це повідомляє Укрінформ.

Трюдо став першим главою уряду Канади, який пройшов у прайд-параді під час перебування на посту.

Разом із першою родиною у колоні рухалася прем'єр-міністр провінції Онтаріо Кетрін Уїн, мер Торонто Джон Торі та багато інших відомих діячів федерального та провінційного рівнів. Вперше участь у параді взяв лідер корінних народів Канади Пері Белегард.

