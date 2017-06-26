Журналіст: В Одесі затримано агента ФСБ, який передавав дані через Генконсула РФ

В Одесі затримали агента ФСБ, який передавав зібрані дані через в.о. Генконсула РФ в Одесі.

Про це написав журналіст Андрій Цаплієнко у facebook.

"Агент Зима. Він же агент Гравер. Він же громадянин Росії і громадянин Молдови Ігор Ткаченко. Колишній начальник зв'язку батальйону "Днестр" так званої ПМР, колишній військовослужбовець підрозділів ГРУ ГШ РФ. І... діючий агент ФСБ і Міністерства держбезпеки Придністров'я. Приїхав в Одесу вербувати офіцерів СБУ", - написав журналіст.

Як повідомив Цаплієнко, затриманий зізнався, що здобуті дані передавав через в.о. Генконсула РФ в Одесі Євгена Шульцева.