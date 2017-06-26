Хакери зламали 90 акаунтів в британському парламенті

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Понеділок, 26 червня 2017, 05:23

До 90 акаунтів електронної пошти депутатів або службовців британського парламенту були зламані під час кібератаки на британський парламент, досконалої в минулу п'ятницю.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомив прес-секретар парламенту, постраждали менше 1% з 9000 користувачів парламентського сервера.

Через цю хакерську атаки в якості запобіжного заходу членам палати громад, перів палати лордів і співробітникам Парламенту відключили віддалений доступ до робочої електронної пошти.

Прес-секретар також зазначив, що злам електронної пошти став можливим через занадто прості паролі, які не відповідали рекомендаціям парламентської комп'ютерної служби.

Зараз проводиться розслідування з метою встановити, чи потрапила якась інформація в руки хакерів.

Цей інцидент стався через місяць після того, як 48 підрозділів Національної служби охорони здоров'я Британії зазнали кібератаки.

"В останні дні ми бачили повідомлення про те, що навіть паролі членів кабінету міністрів виставлені на продаж в інтернеті", - заявив міністр міжнародної торгівлі Великобританії Ліем Фокс.

"Ми знаємо, що наші державні організації піддаються атакам, так що немає нічого дивного в спробі зламати парламентську електронну пошту", - додав він.

"Це попередження кожному, будь вони в парламенті чи десь ще, що їм необхідно вживати всіх можливих заходів для забезпечення своєї власної кібербезпеки", - сказав міністр.

Центр національної кібербезпеки і Національне агентство з боротьби зі злочинністю почали розслідування цього інциденту.

Теми: Велика Британія хакери
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