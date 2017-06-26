У Гідропарку під час бійки дістав ножове поранення військовий

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Понеділок, 26 червня 2017, 06:12

У столичному Гідропарку відбулася бійка, один чоловік отримав ножове поранення і у важкому стані перебуває в лікарні.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

"Черговий конфлікт у Гідропарку переріс у дуже серйозну бійку, а згодом, і взагалі, у ножове поранення. За попередньою інформацією, у бійці приймало участь 6 осіб. Як це не сумно, але найтяжче постраждав військовослужбовець", - йдеться в повідомленні.

Військовий 1994 р.н. з Нікополя отримав ножове поранення і у важкому стані перебуває в лікарні.

Як повідомляється, застосував ніж у бійці чоловік на ім’я Мичкін Олексій (на фото), який вже притягався до кримінальної відповідальності за статтями 115 та 186 ККУ (убивство і грабіж), його затримано. Працівники поліції виявили знаряддя злочину у кишені чоловіка.

Причини конфлікту встановлює слідчо-оперативна група, що працює на місці злочину.

Нагадаємо, 22 червня у сквері біля Золотих воріт було вбито ветерана АТО Сергія Олійника. Убивця завдав йому двох ножових поранень. Підозрюваного заарештовано.

Теми: Київ кримінал
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