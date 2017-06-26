SpaceX успішно запустила 10 супутників

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Понеділок, 26 червня 2017, 07:45

Космічна компанія SpaceX вивела на орбіту 10 комунікаційних супутників, використовуючи ракету-носій Falcon 9.

Про це повідомляє Bloomberg.

Запуск відбувся днем за місцевим часом у неділю, 25 червня з бази ВПС в Вандерберга.

Перший ступінь ракети повернулася на платформу запуску в Тихому океані через сім хвилин після запуску. Другий ступінь ракети продовжила виведення супутників на орбіту.

До 2018 року SpaceX планує запустити ще близько 75 супутників.

Теми: космос США технології
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