SpaceX успішно запустила 10 супутників
Космічна компанія SpaceX вивела на орбіту 10 комунікаційних супутників, використовуючи ракету-носій Falcon 9.
Про це повідомляє Bloomberg.
Запуск відбувся днем за місцевим часом у неділю, 25 червня з бази ВПС в Вандерберга.
Перший ступінь ракети повернулася на платформу запуску в Тихому океані через сім хвилин після запуску. Другий ступінь ракети продовжила виведення супутників на орбіту.
Launch at 1:25 delivering 10 satellites for Iridium. Droneship repositioned due to extreme weather. Will be tight. https://t.co/6ZcSG29B74— Elon Musk (@elonmusk) 25 червня 2017 р.
До 2018 року SpaceX планує запустити ще близько 75 супутників.
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