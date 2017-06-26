SpaceX успішно запустила 10 супутників

Космічна компанія SpaceX вивела на орбіту 10 комунікаційних супутників, використовуючи ракету-носій Falcon 9.

Про це повідомляє Bloomberg.

Запуск відбувся днем за місцевим часом у неділю, 25 червня з бази ВПС в Вандерберга.

Перший ступінь ракети повернулася на платформу запуску в Тихому океані через сім хвилин після запуску. Другий ступінь ракети продовжила виведення супутників на орбіту.

Launch at 1:25 delivering 10 satellites for Iridium. Droneship repositioned due to extreme weather. Will be tight. https://t.co/6ZcSG29B74 — Elon Musk (@elonmusk) 25 червня 2017 р.

До 2018 року SpaceX планує запустити ще близько 75 супутників.