Бобровников: Розмова з Матіосом про гроші йшла при свідках

Журналіст Олексій Бобровников заявляє про наявність свідків того, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос пропонував йому хабар у 2016 році.



"Анатолій Васильович відкинув мої слова, назвавши мене брехуном. Це досить необачна заява, враховуючи, що розмова велася при свідках", – написав він у Facebook.

"Я розумію Анатолія Васильовича: його статус зобов'язує його говорити правду, що не завжди дозволяє його коло професійних обов'язків", – додав Бобровников.



При цьому журналіст зазначив, що судити про його матеріальне становище з боку Матіоса – "теж досить необачно".



Однак Бобровников не бажає вплутуватися в суперечки з прокуратурою.



"Я не хочу війни з ГПУ, але я хочу від них прозорості щодо суспільно важливих справ, якої я не бачу. І це не лише справа Галущенка чи Шабрацького або К2. Це і справа Грабовського, в тому числі", – заявив журналіст.