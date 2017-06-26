Бобровников: Розмова з Матіосом про гроші йшла при свідках

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Понеділок, 26 червня 2017, 11:52

Журналіст Олексій Бобровников заявляє про наявність свідків того, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос пропонував йому хабар у 2016 році.

"Анатолій Васильович відкинув мої слова, назвавши мене брехуном. Це досить необачна заява, враховуючи, що розмова велася при свідках", – написав він у Facebook.

"Я розумію Анатолія Васильовича: його статус зобов'язує його говорити правду, що не завжди дозволяє його коло професійних обов'язків", – додав Бобровников.

При цьому журналіст зазначив, що судити про його матеріальне становище з боку Матіоса – "теж досить необачно".

Однак Бобровников не бажає вплутуватися в суперечки з прокуратурою.

"Я не хочу війни з ГПУ, але я хочу від них прозорості щодо суспільно важливих справ, якої я не бачу. І це не лише справа Галущенка чи Шабрацького або К2. Це і справа Грабовського, в тому числі", – заявив журналіст.

Теми: Матіос ЗМІ хабар
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