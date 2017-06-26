Гройсман: Поки я прем'єр, ніхто не буде смотрящим за Кабміном

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Понеділок, 26 червня 2017, 12:03

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заперечує наявність "смотрящих" президента або його бізнес-партнерів над урядом.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Поки я прем'єр-міністр, ніхто не буде смотрящим за Кабінетом міністрів. Хоча я не виключаю, що в міністерствах і держкомпаніях є ті, хто намагається паразитувати".

У той же час називати тих, хто намагається паразитувати на чиюсь користь Гройсман не став.

"Я не можу цього виключати. ​​Але моє завдання не в цьому. Я не збираюся нікого ловити. Я збираюся займатися тим, щоб розбудовувати саму систему і робити це швидко. Реформувати міністерства, заводити незалежне керівництво в державні кампанії через публічний конкурс", – сказав прем'єр.

Наявність будь-якого конфлікту з заступником голови фракції БПП Ігорем Кононенком Гройсман також заперечує.

"Мої стосунки з народними депутатами, в тому числі і з керівництвом фракції, абсолютно рівні. Глава фракції БПП Артур Герасимов, перший заступник Ігор Кононенко, інші заступники – я б не сказав, що з кимось із них у мене особливі відносини. Тільки робочі", – заявив прем'єр.

Як відомо, 22 червня Верховна Рада прийняла запропоновані Кабміном зміни до державного бюджету тільки в першому читанні. Фракція БПП проголосувала не в повному складі: бізнес-крило фракції, орієнтоване на Кононенка не голосувало.

Теми: Кабінет міністрів Гройсман БПП
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