За добу 1 боєць отримав поранення в Авдіївці – штаб

25 червня в зоні проведення антитерористичної операції 1 боєць отримав поранення.

Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ не було, один боєць отримав поранення", – сказав полковник.

"Інцидент стався в Авдіївці під час ворожого обстрілу. Стан молодого але досвідченого воїна – задовільний", – уточнив Лисенко.

Валентина Романенко, УП