Неподалік Одеського НПЗ горить сміттєзвалище

Неподалік Одеського нафтопереробного заводу горить закрите міське сміттєзвалище.

Про це повідомляє "Думская".

"В житловому секторі, що примикає до звалища, спостерігається задимлення і відчувається стійкий запах гару", - йдеться у повідомленні.

В ДСНС Одеської області повідомляють, що на площі 1,5 квадратних метрів горить суха трава та дерева, а на місці працюють пожежники.

Як повідомлялося, 21 червня у Закарпатській області біля села Дубрівка горів полігон твердих побутових відходів.