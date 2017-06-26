Неподалік Одеського НПЗ горить сміттєзвалище

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Понеділок, 26 червня 2017, 13:27

Неподалік Одеського нафтопереробного заводу горить закрите міське сміттєзвалище.

Про це повідомляє "Думская".

"В житловому секторі, що примикає до звалища, спостерігається задимлення і відчувається стійкий запах гару", - йдеться у повідомленні.

 

В ДСНС Одеської області повідомляють, що на площі 1,5 квадратних метрів горить суха трава та дерева, а на місці працюють пожежники.

Як повідомлялося, 21 червня у Закарпатській області біля села Дубрівка горів полігон твердих побутових відходів.

Теми: Одеса
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