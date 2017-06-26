За 3 роки в Україні за пости в соцмережах винесли 36 вироків

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Понеділок, 26 червня 2017, 13:31

З 2014 року в Україні було винесено 36 вироків за статтею про "заклики до повалення влади", які були висловлені в соцмережах.

Про це йдеться у статті DW.

Вказується, що за інформацією СБУ, проти адміністраторів сепаратистських груп з цього початку року відкриті 28 кримінальних проваджень за поширення закликів до насильницького повалення конституційного ладу чи захоплення влади - злочину, передбаченого статтею 109 ККУ.

"DW знайшла у відкритому реєстрі судових рішень понад 50 вироків за даною статтею, винесених судами з весни 2014 року. Із них 36 так чи інакше пов'язані з поширенням відповідних закликів через соціальні мережі", - йдеться у статті.

Водночас зазначається, що майже половина таких вироків стосується адміністраторів сепаратистських груп у соцмережах "Вконтакте" та "Однокласники", які діяли у Києві, Черкаській, Житомирській, Закарпатській та інших областях.

Окремі провадження стосувалися не адміністраторів таких груп, а громадян, які робили репости сепаратистських матеріалів на власних сторінках у "Вконтакте" або "Однокласниках".

"Наявність в обвинувачених від кількох десятків до кількох сотень друзів або підписників дозволила суду трактувати такі дії як "поширення закликів", - йдеться у статті.

Водночас, як пише видання, вироки за цією статтею були винесені не лише за сепаратистську діяльність.

"Так, у лютому 2016 року Зарічний суд міста Суми розглядав справу 22-річного студента, який на своїй сторінці "ВКонтакте" під ніком "Богдан Мазепа" перепостив допис однієї з націоналістичних груп. "На добраніч, не дамо відродитись совку, не дамо толерантній Європі змусити нас прийняти біженців. Повалимо уряд і встановимо ОСОБА_3 на чолі із повстанцями", - цитується заклик у рішенні суду. Цей та ще кілька дописів були розцінені судом як заклики до повалення існуючого конституційного ладу.

Вказується, що предметом дослідження слідства стають навіть коментарі у публічних дописах.

"Прикладом може стати справа ужгородського музиканта Юрія Б., який у січні 2017 року прокоментував пост у Facebook-групі "Пересічка "Ужгород" із закликом зібратися на мітинг під Закарпатською облдержадміністрацією. "Якщо хочете порядку, то треба брати всі в руки зброю і валити ту всю братію, якщо ні, то для чого ці заклики", - написав Б. у коментарях, що було кваліфіковано слідством і судом як публічний заклик до захоплення влади", - йдеться у статті.

Теми: інтернет соцмережі сепаратизм
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