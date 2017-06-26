Паливного "в.о. міністра ЛНР" оголосили в розшук

У Луганській області розпочали спеціальне досудове розслідування стосовно так званого "виконувача обов’язків міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР".

Цю особу оголосили у розшук, повідомляє прокуратура Луганської області, не називаючи імені.

Із квітня 2016 року обов’язки "міністра палива, енергетики та вугільної промисловості" у так званій "ЛНР" виконує Павло Мальгін. До нього цю "посаду" обіймав Олег Юрченко.

"У 2016 році громадянин України надав згоду на призначення себе на так звану посаду "виконувача обов’язків міністра" та дотепер організовує функціонування та діяльність вказаного відомства, яке формує та організовує роботу у паливно-енергетичному комплексі", – заявляє прокуратура.

Павло Мальгін

"Своїми діями "очільник міністерства" здійснює підривну діяльність проти України на користь терористичної організації "ЛНР", тим самим створюючи енергетично небезпечну ситуацію на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області", – наголошує відомство.

Стосовно "в. о. міністра" відкрито провадження за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у діяльності терористичної організації), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

"Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на непідконтрольній українській владі території Луганської області, його оголошено у розшук та на підставі ухвали слідчого судді розпочато спеціальне досудове розслідування (in absentia – ред.)", – інформує прокуратура Луганщини.

Олена Рощенко, УП