Порошенко: Росія утримує більше 40 українських заручників
Президент Петро Порошенко заявляє, що в Росії утримують більше 40 українських заручників.
Про це він повідомив під час виступу у Франції на зустрічі з президентом цієї країни Еманнуелем Макроном.
"128 українських заручників перебувають на окупованій території і більше 40 – в російських в'язницях", - сказав Порошенко.
За його словами, на зустрічі з Макроном вони приділили окрему увагу темі звільнення заручників.
"Ми будемо чекати, що внаслідок пожвавлення консультацій в "нормандському форматі" ми доб'ємося суттєвого прогресу в даній дуже чутливій сфері", - наголосив український президент.
Як відомо, на початку березня представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляла, що на той момент в РФ залишалися 17 політв'язнів з України.
На початку травня радник голови СБУ Юрій Тандіт розповідав, що у Донецьку і Луганську незаконно утримуються 128 осіб.
Євген Кізілов, УП
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