Макрон назвав Росію агресором і загарбником Криму

Президент Франції Еммануель Макрон вважає Росію країною, що здійснює агресію на Донбасі й відібрала в України Кримський півострів.

Про це він заявив 26 червня на прес-конференції у Франції після зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

"Треба розуміти, що агресія походить з Росії, тобто агресором є не Україна. Також ми визнаємо анексію Криму, що вона э незаконною. Ми знаємо, хто розв'язав війну. Ми повинні з цього вийти в рамках угод, яких було досягнуто", - зазначив французький лідер.

На думку Макрона, мінський формат вирішення проблем Донбасу не ідеальний, але поки що кращих пропозицій немає.

До того ж, вважає президент Франції, в Мінську можна досягти успіху, якщо усі сторони процесу докладуть зусиль для виконання умов мінських домовленостей.

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