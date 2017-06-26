СБУ запобігла теракту в будівлі поліції на Херсонщині

Служба безпеки України викрила на стадії підготовки теракт в одній з адміністративних будівель Національної поліції на Херсонщині.

Про це заявив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

"СБУ викрила, задокументувала та блокувала на стадії підготовки теракт в одній з адмінбудівель Національної поліції на Херсонщині. Безпосереднім організатором виступив колишній мешканець Херсонщини Андрій Бардачов", – сказав він.

За задумом іноземних спецслужб, підрив або підпал відділу поліції мав виглядати як помста представників націоналістичних об’єднань за сутички з поліцією 9 травня 2017 року.

Кононенко заявив, що Росія у гібридній війні проти України застосовує всі можливості і переходить до використання методів звичайних терористів.

Він зазначив, що за останній місяць це вже друга аналогічна спроба дестабілізації ситуації в нашій державі, коли російська сторона та вітчизняні політики, які переховуються в Росії, вдаються до використання відверто терористичних, суспільно небезпечних методів.

Раніше в понеділок СБУ повідомила, що запобігла нападу на офіс "Батьківщини" у Києві, який нібито планували спецслужби Росії..