В Ecolines перепросили за відмову перевозити українців за безвізом

Автобусна компанія Ecolines перепросила за свого співробітника, який відмовив у перевезенні на рейсі до Болгарії чотирьом українцям, що планували скористатися безвізовим режимом.

Про це компанія написала на своїй сторінці у Facebook.

"В результаті розслідування стосовно випадку, який склався, ми офіційно повідомляємо, що провідник припустився помилки, виконуючи свої обов’язки. Правила безвізового режиму діють досить короткий час, відсутність досвіду і спричинила некомпетентну поведінку провідника під час посадки на рейс Київ-Варна (24.06.17)", - заявили в компанії.

Компанія також стверджує, що не хотіла перешкоджати українцям користуватись безвізом та обіцяє посилити навчання та інструктаж співробітників щодо документів, які необхідні для перетину кордону.

"Компанія Ecolines приносить вибачення усім нашим пасажирам, зокрема родині – Сергію, Ірині, Олександру та Дарії, які не змогли скористатися поїздкою. Наразі ми намагаємося зв’язатись для обговорення надання компенсації за невикористану поїздку", - додали в компанії.

Як повідомлялося, автобусна компанія Ecolines відмовила у перевезенні на рейсі до Болгарії чотирьом українцям, які планували скористатися безвізовим режимом. Провідник написала на квитку: "відмова у поїздці - немає візи, лише біометрика".

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте в статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

Українська правда