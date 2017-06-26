Комісія суддів подолала вето ради доброчесності щодо Стрижевської

1172 перегляди
Понеділок, 26 червня 2017, 17:02

Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської в новий Верховний Суд.

Відповідне рішення комісія винесла на засіданні 26 червня передають "Українські новини".

ГРД наклала вето на обрання Стрижевської суддею нового Верховного Суду, звинувачуючи її в конфлікті інтересів та невідповідності рівня доходів витрат заступника генпрокурора.

Також Стрижевська не вказала, що в 2006 році проти неї було порушено кримінальну справу.
Члени ВККС вирішили підтримати кандидата.

За подолання вето ГРД проголосували 13 членів ВККС при мінімально необхідних 11, проти -1.

Таким чином, комісія визнала, що Стрижевська відповідає критеріям доброчесності та професіоналізму.

 
Стрижевська є заступником генпрокурора

Як повідомлялося, 6 червня ВККС почала розглядати вето, накладені радою доброчесності на кандидатури в судді нового Верховного Суду.

У липні 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко призначив своїм заступником Анжелу Стрижевську.

До цього Стрижевська працювала начальником управління реформ і забезпечення якості роботи Генпрокуратури.

У 2005 році Стрижевська працювала суддею Печерського районного суду Києва і виносила рішення про арешт політика Бориса Колесникова.

У 2006 році проти Стрижевської було відкрито кримінальну справу за підозрою у фальсифікації судового рішення про закриття кримінальної справи проти працівників СБУ, які знищили матеріали оперативно-розшукової справи про діяльність російського бізнесмена Семена Могилевича.

Також вона працювала помічником депутата Верховної Ради 6-го скликання від "Блоку Юлії Тимошенко" Григорія Омельченка і була суддею Апеляційного суду Києва.

У 2006 році БЮТ пропонував парламенту призначити Стрижевську суддею Конституційного Суду.

Теми: суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справа Гужви: прокуратура заперечує поширення секретних даних 26 червня 2017, 16:14
У суді по Насірову почалася таємна частина 26 червня 2017, 15:40
Насіров хотів змінити собі прокурорів 26 червня 2017, 15:07
powered by lun.ua
Головні новини
Петренко розповів, скільки розпалося "шлюбів за добу"
У ПАРЄ створили слідчий орган для розслідувань корупції в організації
В Ecolines перепросили за відмову перевозити українців за безвізом
Голова правління Приватбанку подав у відставку
Усі новини
Вірші

Любов, страх, смерть: 5 грузинських поетів, яких варто знати

Книга

Уривок з бестселера "Поштовх" Річарда Талера і Каса Санстейна