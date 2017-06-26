Європейський суд ухвалив повернути в крісла 17 звільнених суддів

Верховний суд України перегляне рішення про звільнення 17 національних суддів, які Європейський суд з прав людини визнав протиправними.

Про це сказав суддя-спікер Судової палати ВСУ в адміністративних справах Олександр Прокопенко під час прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".

"Після рішення Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного 19 квітня 2017 року "Куликов та інші проти України", 17 заявників із 18, які займали посади суддів національних суддів, звернулися з заявами про перегляд судових рішень", – розповів Прокопенко.

"Щодо них були порушені провадження внаслідок чого їх було звільнено з посад за порушення присяги...Європейський суд з прав людини констатував порушення п.1 ст.6 та ст.8 Конвенції про захист прав людини...На сьогоднішній день по восьми справах вже призначений розгляд всім складом Верховного суду – перше засідання відбудеться 3 липня 2017 року щодо перегляду цих рішень", – сказав він.

Водночас голова Верховного суду Ярослав Романюк зазначив, що планують якнайшвидше розглянути усі 17 заяв про перегляд судових рішень про звільнення.

Як повідомлялося, до Європейського суду раніше звернулися 18 українських суддів, щодо яких в період з 2004 по 2012 роки Вища рада юстиції подавала у рекомендації у Верховну Раду про звільнення з посад за порушення суддівської присяги.

Після звільнення зазначених суддів національні суди визнали правомірність їх звільнення.

Проте ЄСПЛ встановив порушення Україною права на справедливий суд (статті 6) та права на повагу до приватного і сімейного життя (статті 8) Конвенції про захист прав людини і основних свобод.