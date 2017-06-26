Директора ліцею на Харківщині підозрюють у кражі 46 тонн врожаю

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Понеділок, 26 червня 2017, 18:56

54-річного директора одного із професійних ліцеїв Харківщини підозрюють у привласненні майна закладу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Правоохоронці встановили, що службовець привласнив частину врожаю соняшника 2016 року, який належав ліцею та був зібраний на полях навчального закладу.

За попередніми даними, вага привласненого врожаю становить понад 46 тонн. Вартість - майже 430 тис. грн.

 Прокуратура направила до Лозівського міськрайонного суду області клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

Теми: Харків
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