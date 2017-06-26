Мукачівська перестрілка: Суд зняв звинувачення з бійців ПС, вони вільні

Мукачівський міськрайонний суд зачитав вирок 4 бійцям Правого Сектору, яких підозрювали у резонансній стрілянині 11 липня 2015 року на Закарпатті.

Про це у понеділок повідомляє Mukachevo.net.

Йдеться про Бурчу Володимира Володимировича, Деяка Сергія Васильовича, Мунчака Романа Івановича та Горбенко Родіона Ігоровича, яких звинувачували у ряді тяжких злочинів.

"Протягом судового засідання стало відомо, що з добровольців зняли ряд звинувачень, через відсутність доказів: бандитизм, погрози вбивством та блокування шляхів в епізоді АЗС", - пише видання.

Вказується, що на цей момент бійці ПС вже відбули ув'язнення, яке зараховується як 3 роки і 8 місяців, згідно із так званим "Законом Савченко", коли 1 день в ІТТ зараховується за 2 дні в'язниці.

"Іншими словами, всім 4-м підозрюваним зарахували терміни як такі, що відбуті, але вирок може бути оскаржений представниками державного обвинувачення", - пише видання.

Як відомо, 11 липня 2015 року у місті Мукачеве сталася збройна сутичка між бійцями "Правого сектора" та людьми з оточення нардепа Михайла Ланьо. Приводом до конфлікту нібито стала контрабанда.

У результаті сутички були поранені та вбиті.

На лаві підсудних опинилися члени "Правого сектора", їх звинувачували у бандитизмі, незаконному зберіганні зброї, перекритті шляхів, завданні тяжких тілесних ушкоджень тощо.

У травні 2017 року Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області відпустив на поруки чотирьох бійців "Правого сектора", яких судили у "Мукачівській справі".

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