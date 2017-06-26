Солдата засудили до 12 років в’язниці за вбивство сержанта

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Понеділок, 26 червня 2017, 20:29

Солдата однієї з військових частин, дислокованих на Херсонщині, засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила прес-служба прокуратури південного регіону України.

Правоохоронці встановили, що 17 травня 2016 року військовослужбовець, призваний до лав Збройних Сил за мобілізацією, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті особистих неприязних відносин здійснив два постріли в свого співслужбовця. 

Від отриманих тілесних ушкоджень молодший сержант помер за кілька хвилин.

Українська правда

Теми: Херсонська область убивство Збройні сили
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