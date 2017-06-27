У МЗС Німеччини не вірять в швидке вирішення конфлікту на Донбасі

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Вівторок, 27 червня 2017, 00:27

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що і проросійські бойовики і українські сили порушують угоду про припинення вогню на Донбасі, і в короткостроковій перспективі, ймовірно, конфлікт не буде вирішено.

Про це він сказав у понеділок на засіданні Європейської ради з міжнародних відносин, передає Reuters.

"Дуже важко знайти вихід після стількох років... Звичайно, ми намагаємося, але не схоже, що у нас буде (короткострокове рішення) кризи в регіоні", - заявив Габріель.

Він зазначив, що підтримує зусилля "Нормандської групи", проте, за його словами, спостерігачі місії ОБСЄ не були налаштовані оптимістично щодо питання Донбасу.

 "У мене немає хороших повідомлень з цього питання", - сказав він.

Теми: Німеччина Донбас
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