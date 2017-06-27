Україна закликала ООН посилити тиск на РФ через тортури українців

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Вівторок, 27 червня 2017, 02:31

МЗС України закликало ООН посилити тиск на Росію через тортури незаконно утримуваних українців.

Ця заява опублікована на сайті МЗС України з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань, який відзначається 26 червня.

"Міністерство закордонних справ України в черговий раз привертає увагу міжнародного співтовариства до серйозних та системних порушень прав людини з боку Російської Федерація як держави-агресора, жертвами яких щоденно стають громадяни нашої держави на Сході України, а також в окупованій Автономній Республіці Крим", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що, незважаючи на численні заклики України та міжнародної спільноти звільнити незаконно утримуваних українців, "російське керівництво продовжує використовувати громадян України як заручників своєї агресивної політики проти нашої держави".

"Закликаємо держави-члени ООН консолідувати зусилля для посилення тиску на Російську Федерацію та примусити її дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань, в тому числі й Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, та Європейську конвенцію про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню", - заявили в МЗС.

Теми: МЗС Росія ООН
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