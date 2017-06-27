Трамп: Проблему КНДР потрібно вирішувати швидко

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Вівторок, 27 червня 2017, 03:12

Проблему Північної Кореї необхідно вирішувати, і досить швидко.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в понеділок в Білому домі після закінчення переговорів з прем'єром Індії Нарендрой Моді, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами президента США, КНДР в даний час "створює величезні проблеми".

"Цим треба займатися і, можливо, займатися швидко", - підкреслив Трамп.

Він також висловив подяку Індії за введення нових санкцій відносно північнокорейського режиму.

Крім того, Трамп висловився за нарощування військового і антитерористичного співробітництва з Індією.

"Обидві наші країни постраждали від зла - тероризму. І ми обидва налаштовані на знищення терористичних організацій і радикальної ідеології, яка їх підживлює. Ми знищимо радикальний ісламський тероризм" - сказав він.

Теми: США Північна Корея
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