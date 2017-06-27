На Закарпатті авто в'їхало в шлагбаум і травмувало прикордонника

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Вівторок, 27 червня 2017, 04:44

У понеділок, 26 червня, у пункті пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною автомобіль "Лексус" в'їхав в шлагбаум і травмував прикордонника.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян в Facebook.

"Під час прикордонного контролю у співробітників Держприкордонслужби виникли обгрунтовані підозри щодо можливої підробки номера кузова транспортного засобу. Прикордонники вирішили перевірити автомобіль ретельніше та детальніше вивчити документи. Але замість того, аби прослідувати до спеціального боксу, один з чоловіків, який перебував в автомобілі, сів за кермо та різко розвернувшись на великій швидкості поїхав на виїзд з пункту пропуску в бік України", - написав він.

Другий чоловік, який перебував у машині, почав заважати прикордоннику застосувати прилад для примусової зупинки автомобіля. Автомобіль на великій швидкості збив шлагбаум, який рикошетом вдарив прикордонника.

Прикордонники почали переслідувати авто і повідомили про інцидент в поліцію. Зловмисники, мабуть зрозумівши, що втекти не вийде, з'їхали на узбіччя і залишили авто. Одного з чоловіків затримали.

Військовослужбовець, який отримав травму, знаходиться в лікарні, його життю нічого не загрожує.

Попередньо злочин кваліфіковано за статтею "опір працівникові правоохоронного органу та підробка номерів агрегатів транспортного засобу".

Теми: Прикордонна служба
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