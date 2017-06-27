Білий дім: Асад готує ще одну хімічну атаку по Сирії

Президент Сирії Башар Асад готує ще одну хімічну атаку на свій народ.

Про це йдеться в заяві Білого дому, передає Daily Mail.

Відзначається, що ця атака буде схожа на ту, яка сталася в квітні і змусила США розпочати повітряні удари по сирійській військовій базі Шайрат.

"Сполучені Штати бачать потенційну підготовку до нападу із застосуванням хімічної зброї з боку режиму Асада, що, ймовірно, призведе до масового вбивства мирних жителів, включаючи невинних дітей. Ця діяльність аналогічна тій, яка проводилася перед застосуванням хімічної зброї 4 квітня 2017 року", - йдеться в заяві.

У Білому домі підкреслили, що якщо Асад здійснить хімічну атаку, то "він і його військові заплатять високу ціну".

4 квітня в результаті хімічної атаки по сирійському місту Хан-Шейхун загинули 89 осіб, серед них було багато дітей. Ще близько 200 людей отримали поранення.

У відповідь на це США завдали по військовій базі Шайрат близько 60 авіаударів.

При цьому Башар Асад заперечував застосування хімічної зброї по Сирії.