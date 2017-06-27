У Києві у вівторок обмежать рух на вулиці Протасів Яр

У Києві 27 червня буде частково обмежено рух на вулиці Протасів Яр.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Із 08:00 до 19:00 27 червня у зв’язку з фрезеруванням асфальтобетонного покриття на вул. Протасів Яр (на ділянці від вул. Солом’янської до гірськолижного комплексу "Протасів Яр") буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

У Київавтодорі просять водіїв з розумінням поставитися до незручностей і по можливості вибирати інші маршрути руху.