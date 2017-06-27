Через негоду загинула дівчина. 86 населених пунктів без світла
У Черкаській області від падіння дерева в негоду загинула 18-річна дівчина. .
Станом на 7 ранку 27 червня знеструмлено 86 населених пунктів у Хмельницькій, Черкаській та Вінницькій областях, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"У період з 26 на 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 86 населених пунктів у 3 областях, а саме: Хмельницька – 32 н.п., Черкаська – 32 н.п. та Вінницька – 22 н.п", – сказано в повідомленні.
До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
"На території Київської, Хмельницької та Черкаської областей внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) загинула 1 особа, сталося повалення 147 дерев, пошкоджено 66 покрівель житлових будинків та 3 об’єктів соціально-побутової сфери", – сказано у повідомленні.
У Черкаській області у 2 районах області впало 18 дерев (с. Ліпляво, с. Грищенці, с. Литвинець та с. Оксанино), внаслідок чого загинула 1 особа (дівчина 1999 р.н.).
У Київській області у с. Липовець та с. Зеленьки повалено 80 дерев, пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 66 приватних житлових будинків.
У Кам’янці-Подільському вечірнім буревієм повалило 70 дерев.Подекуди був град. Новопланівський міст у місті був схожий на водоспад.
Вітер зірвав 35 листів шиферу покрівлі загальноосвітньої школи у с. Княжпіль, 10 листів шиферу школи у с. Кам’янка та пошкодив 200 кв. м металопрофільного покриття покрівлі будівлі сільради Кам’янки.
Загалом на Хмельниччині пошкоджено 18 ліній електропередач 10 кВ.
До ліквідації наслідків негоди було залучено 68 осіб та 19 одиниць техніки.
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