Міноборони підтвердило: від вибуху загинув полковник ГУР

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Вівторок, 27 червня 2017, 11:34

Міністерство оборони підтвердило, що від вибуху автомобіля у Києві загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал.

"Вранці 27 червня у Солом’янському районі міста Києва стався вибух автомобіля, внаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал", – сказано в повідомленні.

На місці події працюють працівники Національної поліції, рятувальники, вибухотехніки та експерти-криміналісти.

"Подія кваліфікована як терористичний акт. Усі обставини трагедії наразі встановлюються" – додають у Міноборони.

Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України висловлюють глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця.

Як відомо, близько 8:15 у вівторок, 27 червня, на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес". Від сильного вибуху водій загинув.

Джерела Українська правда повідомляли, що загинув один із керівників Головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал.

Теми: Міноборони розвідка Київ
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