Як зробити своє життя тривалішим

Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошує, що депутатська група "Воля народу" ще має час поповнити свій склад, щоб уникнути розпуску.

Про це він сказав на прес-конференції 27 червня, повідомляє "Укрінформ".

"Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, жодної заяви про вступ до групи "Воля народу" не надходило. Але, разом з тим, є ще півтора тижні, і я сподіваюся, і так мене запевняв голова депутатської групи "Воля народу", що він знає людей, які готові і мають бажання долучитися до цієї групи, і будемо чекати пленарного тижня, там будуть поставлені всі крапки над "і", – сказав він.

Як відомо, 9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив про вихід із депутатської групи "Воля народу" народного депутата Сергія Мельничука та, за наполяганням цієї ж групи, оголосив про вихід Олександра Онищенка.

Тепер група налічує 17 нардепів, тоді як кількість депутатської групи має становити мінімум 19 депутатів.

Якщо протягом двох тижнів кількість членів депутатської групи не поповниться, то, згідно з регламентом, головуючий на засіданні має оголосити про розпуск групи.